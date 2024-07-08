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Mehmet Dursun'un tedavisi için “Yaşam Destekçileri Kampanyası” başladı

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Aralık ayında Burkitt-Lenfoma tanısı konulan Mehmet Dursun’un tedavi olabilmesi için “Yaşam Destekçileri Kampanyası” başlatıldı.

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Mehmet Dursun'un tedavisi için “Yaşam Destekçileri Kampanyası” başladı
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Dursun için bugüne kadar yürütülen tedavinin başarılı olmamasının ardından ihtiyaç duyulan "Car T hücre tedavisi" için 900 bin euro toplanılması hedefiyle başlatılan tedavi kampanyası, 10 gün boyunca devam edecek.

Kampanya temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için 10 gün boyunca yardımları bekliyor olacağı vurgulanarak, kampanya için açılan Ziraat Bankası'ndaki şu hesaplara desteklerin ulaştırılabileceği kaydedildi: 

“Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet Dursun
Banka Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC 
Türk Lirası (TL) IBAN: TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01
Amerikan Doları (USD) IBAN: TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07
İngiliz Sterlini (GBP) IBAN: TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14
Euro (EUR) IBAN: TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05”

Kampanyanın diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numarasının bulunmadığı da belirtildi. 

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