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“Mehmet Dursun için Yaşam Destek Konseri” düzenlendi

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Girne Belediyesi ve Retro Çalgıcıları işbirliğinde, lenfoma hastalığıyla mücadele eden Mehmet Dursun’a maddi destek sağlamak amacıyla konser düzenledi.

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“Mehmet Dursun için Yaşam Destek Konseri” düzenlendi
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Belediyeden verilen bilgiye göre, dün akşam 20.00’de Girne Antik Liman’da gerçekleşen Yaşam Destek Konseri’nde, Retro Çalgıcıları, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatırken, konserden elde edilen gelir Mehmet Dursun’un tedavi masraflarına katkıda bulunmak için toplandı.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, tüm vatandaşları Mehmet Dursun için yardıma davet ederken, “Burada yapacağınız yardımların tümü Mehmet Dursun kardeşimizin şifa bulması için olacak, sadece buradan değil sosyal medya ve banka üzerinden yardım yapabilirsiniz, birlik ve kardeşlik her zaman iyidir” dedi.
 
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