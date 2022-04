“Medyaya yönelik tehdidin son örneği”

Gazeteciler Birliği, Rasıh Reşat’ın görevinden istifa etmek zorunda bırakılmasını kınadı ve Tatar’a fikir ve ifade özgürlüğüne darbe vuran böylesi adımları atmaya son verme çağrısı yaptı







Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat’ın görevinden istifa etmek zorunda bırakılmasını kınadı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, basın özgürlüğü anlamında her geçen gün geriye götürülen ülkede, demokratikleşme ve ifade özgürlüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak; gazetecilerin ve yazarların yazdıkları ve söyledikleri yüzünden baskı altına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dış Basın Birliği Başkanı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi Rasıh Reşat’ı, yazmış olduğu yazılar nedeniyle örgütünün başkanlığından istifa etmeye zorlayan sürecin medya sektörüne yönelik baskı ve tehdidin son örneği olduğu vurgulandı.

Gazeteciler Birliği açıklamasında, Reşat’ın sosyal medyadan “Cumhurbaşkanı’nın yazılarımla ilgili yaptığı şikayet ve şikayet merciinin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği Başkanlığı görevimden ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum.” şeklinde açıklama yapmak noktasına getirilmesinin sadece gazetecilerin değil tüm toplumun üzerinde önemle durmak zorunda olduğu bir sorun olduğu vurgulandı.

Her fırsatta “egemen ve eşit” bir devletin varlığından dem vuran ve “beka” vurgusu yapan Cumhurbaşkanlığı makamının, hoşuna gitmediği köşe yazılarını şikayet etmek suretiyle, savunduğu devletin kurumlarının içini bizzat kendi boşalttığının farkında olması gerekliliği vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’a fikir ve ifade özgürlüğüne darbe vuran böylesi adımları atmaya son verme çağrısı yapıldı.