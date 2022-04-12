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Medya Eğitim Çalışmaları başlıyor

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YDÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Araştırmaları Merkezi ve BRTK iş birliğinde düzenlenecek uygulamalı Medya Eğitim Çalışmaları 15 Nisan'da başlıyor

Medya Eğitim Çalışmaları başlıyor
 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi ve Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliği ile düzenlenecek uygulamalı Medya Eğitim Çalışmaları 15 Nisan'da başlıyor. BRTK’da düzenlenecek eğitim çalışmalarında  medya eğitim çalışmaları düzenleniyor. Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencilerinin mesleki uygulamaları yerinde görmesi amacıyla düzenlenen eğitim atölyeleri, BRTK’nın anfi ve stüdyolarında gerçekleşecek.
BRTK adına Neşe Ergüçlü ve Raif Hızal’ının koordine ettiği atölyelerin üniversite ayağını ise bölüm öğretim elemanları Prof. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Sinem Kasımoğlu, Dr. Serkan Fundalar ve Öğretim Görevlisi Zeyde Yalıner Örek  koordine ediyor.
BRTK'da gerçekleştirilecek eğitimlerde, TV Haber Amiri Selda İçer tarafından “BRTK'da Haber ve Haber Uygulama”, Dış Canlı Yayınlar Sorumlusu Ali Kurtoğlu ile yönetmen Erhan Akbora tarafından “BRTK'da Canlı Yayın ve Yeni Medya Uygulamaları” ve yapımcı yönetmen Cemal Yıldırım tarafından “BRTK'da Program Yapımı ve Uygulamaları” başlıklı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, atölye ile öğrencilerin resmi bir kurumda iş disiplini ve çalışma koordinasyonu gözlemlemeleri, BRTK’nın teknik altyapısını tanımaları ve işin mutfağında yer alan uzmanlarından uygulamaya yönelik bilgiler almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Prof Dr. Kasap, BRTK Yönetimi ile iş birliği içerisinde eğitimlerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı. 
 
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