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Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için başvuru kabulü başladı

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Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için başvuru kabulü başladı
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından verilen Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri yarışması için başvuru kabulü başladı.


Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Basın Günü’nde Birlik üyesi gazetecilere Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri verilecek. Bu çerçevede, 16 Haziran’a kadar 18 dalda başvurular kabul edilecek. Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabilecek.
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri kapsamında ayrıca “Genç Yetenek Özel Ödülü”, “Barış Gazeteciliği Özel Ödülü”, “Medyada Hakan ÇAKMAK Kültür Sanat Ödülü” ve “Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü” de verilecek.
Bu yılki başvuruları değerlendirecek, KTGB tarafından belirlenen 5 kişilik Ödül Komitesi’nde ise Efdal Keser, Fehmi Gürdallı, Erten Kasımoğlu, Rasıh Reşat, Metin Ersoy ve Ayşe Güler yer alacak.
Ödül Komitesi 1 Haziran 2022 – 1 Haziran 2023 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecek.
Başvurulacak dallarla ilgili bilgi içeren Ödül Yönetmeliği ve Başvuru Formu ise https://gazetecilerbirligi.com/belgeler/ adresinden elde edilebilir.
 
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