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Meclisteki greve hükümet yasağı

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El-Sen, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde eylem yaptı. El-Sen’in eylemine destek veren KTAMS ise Meclis’te tam gün grev kararı aldı. Ancak bu grev hükümet tarafından yasaklandı

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Meclisteki greve hükümet yasağı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Meclis önünde dün protesto etti.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ise El-Sen’in eylemine destek vermek amacıyla, dün Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı'nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev gitti. Ancak bu grev hükümet tarafından yasaklandı. Bakanlar Kurulu, elzem hizmet olması nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı. Hükümet, geçtiğimiz hafta EL-SEN’in başlattığı grevi de yasaklamıştı.
Grev yasağı öncesinde Meclis önünde yapılan eylemde konuşan Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı, kurumların kimseye “babasından miras” kalmadığını ve halkın malı olduğunu vurguladı.
Bıçaklı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi durumunda elektrik faturalarının da ciddi oranda artacağını savundu.
6 Eylül 2019 tarihinde hükümetin kendileri ile 60 megavatlık santral yapmak için protokol imzaladığını anlatan Bıçaklı, “45 gün içinde ihaleye çıkacaklardı, 45 gün daha dolmadı mı?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı iken televizyon programında yaptığı ve eylemde dinletilen açıklamalarına da değinen Bıçaklı, Tatar’a hitaben “Samimiyseniz, hükümeti çağırır, müdahale ederdiniz” dedi. Bıçaklı, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun geçmişteki “Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığı, AKSA’nın da avuçlarını ovuşturduğu” şeklindeki açıklamaları nedeniyle Hasipoğlu’na “samimiyetsiz" eleştirisinde bulunarak, fikrini değiştirme sebebini kamuoyuna açıklamaya çağırdı.
El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de konuşmasında grev yasağını eleştirerek, çalışanların “psikolojisinin bozulduğunu”, motivasyonunu kaybettiğini söyledi.
Aksa’ya ödenen yıllık kira bedelinin 28 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın 30 milyon dolara çıkacağını belirten Cesurer, “Ortada büyük bir kar var ve bu kar birileri tarafından paylaşılıyor” diyerek, yöneticileri “ihanet etmekle” suçladı.
Eylemlerin artarak devam edeceği uyarısında bulunan Cesurer, “Toplumun iki kat elektrik faturası ödemesine, kurumların işlevsiz hale getirilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan da Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolü kapsamında Mağusa’ya ilahiyat koleji yapılacak olmasını eleştirdi. Bengihan, Pir Sultan Abdal’ın “Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir” şiiri ile konuşmasını tamamladı.
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