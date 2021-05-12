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Meclis’teki greve Bakanlar Kurulu yasağı

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KTAMS ve KAMUSEN, Hayat Pahalılığı ödeneğinin dondurulması için hazırlanan yasa gücünde kararnamenin komitede görüşülecek olması nedeniyle Meclis’te grev başlattı, hükümet grevi yasakladı bu kez iki sendika ek mesai yapmama eylemi başlattı

Meclis’teki greve Bakanlar Kurulu yasağı
 
Hayat Pahalılığı ödeneğinin dört ay süre ile dondurulması için hazırlanan yasa gücünde kararnamenin dün Meclis Alt Komitesinde görüşülecek olması nedeniyle KTAMS ve KAMUSEN dün saat 10.00 itibarı ile Meclis’te grev başlattı. Ancak Bakanlar Kurulu, KTAMS, KAMUSEN ve HAK-SEN’in Meclis’te başlattığı grevi 60 gün süreyle erteledi.
Resmi Gazete’de yayımlanan “KKTC Cumhuriyeti Meclisi Çalışanlarının Grevinin 60 Gün Süreyle Ertelenmesi” kararına göre, Bakanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle KTAMS, KAMU-SEN, HAK-SEN ve/veya diğer sendikaların Cumhuriyet Meclisi’nde başlattıkları grevi, hizmetlerin aksamaması için bugünden itibaren 60 gün süreyle erteledi.
Öte yandan Meclis’teki grevi başlatan sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin Meclis’te başlattıkları grevi antidemokratik bir şekilde yasakladığını savunarak bu nedenle ek mesai yapmama eylemi başlattıklarını açıkladı.
 
 
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