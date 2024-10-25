“Meclis’teki devir-teslim töreni yok hükmündedir”

CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçildiğine ilişkin karar ve devir-teslim töreni yok hükmündedir”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Resmi Gazete’de yayımlanan, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçildiğine ilişkin kararın ve devir-teslim töreninin “yok hükmünde” olduğunu savunarak, “Bu yapılanlar çok açık olarak Meclis’e yapılan bir darbedir” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkan Erhürman, partisinin milletvekilleri ile birlikte, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın toplantısı düzenleyerek, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanı seçildiğine dair kararla ve devir-teslim töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dün, Resmi Gazete’de Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı olduğuna dair yapılan yayın hukuken yok hükmündedir. Devir teslim töreni de hukuken hiçbir anlam ifade etmemektedir, yok hükmündedir. Bu yapılanlar açık olarak Meclis’e yapılan bir darbedir” dedi.

18 Ekim’de Meclis başkanlığı seçiminde “çift mühürlü” oy pusulalarıyla ilgili bir tartışma yapıldığını anımsatan Erhürman, “çift mühürlü” oy pusulaları ile ilgili Meclis İç Tüzüğü’nde “düzenleme olmadığı” ve dolayısıyla bu üç “çift mühürlü” pusulanın “geçerli” sayıldığını ve bundan hareketle Resmi Gazete’de yayın yapıldığını belirtti ancak 22 Ekim’de, Meclis'te üç hukukçunun Meclis Başkanlığı'na ilettiği görüşlerde üç oy pusulasının “geçersiz” olduğuna dair “net ifadeler” yer aldığını söyledi.

“HUKUKÇULARIN ‘OLUMSUZ’ GÖRÜŞÜNE RAĞMEN YAYINLADILAR"

Erhürman, 22 Ekim’de, Meclis'te görevli üç hukukçudan konuyla ilgili görüş istendiğini, bu görüşlerin aynı gün Meclis Başkanlığı'na iletildiğini ve bu görüşlerde üç oy pusulasının “geçersiz” olduğuna dair “net ifadeler” yer aldığını aktararak, bu hukukçuların görüşlerini özetleyerek şunları söyledi:

"Birinci hukukçumuz, 'Birden fazla mühür vurulmuş olan üç oy pusulasının geçersiz olduğu kabul edilmelidir,' dedi. İkinci hukukçu, birden fazla mühür vurulan oy pusulalarının kesinlikle geçersiz olduğunu belirtti. Üçüncü hukukçu ise, bu üç pusulanın geçersiz olduğu kanaatindedir."

Bu üç hukukçunun görüşlerinin 22 Ekim’de Meclis Başkanlığına iletildiğini, 23 Ekim’de Resmi Gazete’de yayın yapıldığına işaret eden Erhürman, “Yani üç hukukçunun olumsuz görüşü bilinerek bu yayın yapıldı” dedi. Üç hukukçunun Divan’ın toplanması gerektiği görüşünü de bildirdiğini ifade eden Erhürman, Divan’a başkanlık edecek olanın da Meclis Başkanı Zorlu Töre olduğunu söyledi.

Meclis’e bir hafta ara verilmeden önce, Başbakan Ünal Üstel’in yanından çıkarak basına “Bizden talep edilen pazartesi gününe ertelenmesi ve pazartesi Divan’ın toplanarak bu koyuyu görüşmesidir” şeklinde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Erhürman, “O gece de bilinen şey pazartesi günü Divan’ın toplanacağı ve bu konuyu görüşeceği idi ama dün itibarıyla aniden Resmi Gazete’de kararı almış birileri… Bu görüşler biline biline Resmi Gazete’de yayımlandı.” İfadelerini kullandı. Erhürman, “Meclis İç Tüzüğü konusunda bu üç hukukçu arkadaş dışında daha yetkili bir hukukçu yoktur. Hukuka aykırılık açıktır.” dedi.

Erhürman, “Bunun hukuka aykırı olduğu bu kadar açık olarak ortada iken, Meclis’ten, Milletvekillerinden beklenen ‘hukuka aykırı olduğu açık olan bir şeyi kabullenmek ve içine sindirmek ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek midir?” diye sordu.

Erhürman, Meclis’te üç hukukçunun görüşlerini 22 Ekim’de bildirdiğini yineleyerek, “23 Ekim’de Resmi Gazete’de yapılan yayın yok hükmündedir. Aynı şekilde, devir-teslim de yok hükmündedir ve şu anda bu Meclis’in Meclis Başkanlığı seçimi hukuken tamamlanmamıştır. Divan da toplanmamıştır oylar da geçersizdir.” dedi. Erhürman, Divan toplanmadan alınan kararın “hukuka aykırı” olduğunu ve “geçerli” olmadığını da söyledi.

"MECLİS BAŞKANI HUKUKEN SEÇİLMEMİŞTİR"

"Şu anda bir Meclis Başkanı yoktur; yok hükmündedir" diyen Erhürman, Zorlu Töre'nin görevinin hukuken devam ettiğini belirtti. Erhürman, Ziya Öztürkler'in oturduğu koltuktan Meclis'i açma yetkisinin bulunmadığını belirterek, "Bu ülkede bir tane Meclis vardır. O Meclis’in hukukuna göre faaliyet göstermek için milletvekilleri seçilir. Meclis’e sahip çıkmak gerekir, başka Meclis yok. Beğenilsin beğenilmesin, bir tane Meclis vardır. Bu saatten sonra, bütün bunlara rağmen ‘yok ben o koltukta oturacağım, ben Meclis Başkanıyım, ben pazartesi oturum açacağım’, bunların hepsi hukuka aykırıdır." dedi.

"CTP OLARAK BU MECLİSE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Tufan Erhürman, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizler bu kadar açık olan bir durum karşısında, Sayın Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanlığını tanımıyoruz, öyle bir şey yok. Olmayan bir şey tanınmaz. Bu yok hükmündendir.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, "Meclise sahip çıkmak hem hepimizin ama tabii ki öncelikle Meclis'teki milletvekillerinin görevidir. CTP de bu görevin bilincindedir ve sonuna kadar Meclise de hukukuna da sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Sorular

Bir soruyu yanıtında Erhürman, “Çok somut bir şey var; Ziya Öztürkler hukuken Meclis’i açamaz, fiilen orada oturabilir, ben de gidip oturabilirim. Benim oturmam ne kadar hukuken geçerli ise Sayın Ziya Öztürkler’in de oturması o kadar hukuken geçerlidir. Dolayısıyla orada oturması ve ‘Meclis’i açtım’ demesi, hukuken açtığı anlamına gelmez. Hukuken açılmamış bir Meclis’in Genel Kurulu’na da Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekillerinin girip de herhangi bir işlem yapmasını beklemek mümkün değildir. Aslında Ulusal Birlik Partisi Milletvekillerinin de girmesini beklemek mümkün değil. Çünkü hukuken açılmamıştır, bu kadar somut.” ifadelerini kullandı.

Bir başka soruyu yanıtında Erhürman, “Pazartesi günü, Ziya Öztürkler Meclis’i açmaya kalkarsa, Meclis Genel Kurulu CTP nezdinde açılmamıştır. Açılmamış bir yerde de Meclis’le ilgili bir faaliyetin sürdürülmesi mümkün değildir. Bizim dışımızda birileri sürdürmeye kalkarsa o da hukuken geçerli değildir” dedi.

Erhürman, “Erken seçime gitmektense hukuku tanımayan bir hal var. Hukukun üstünlüğü öncelikle idarenin hukuka uymasıdır" ifadelerini kullandı. Erhrüman, partisinin erken seçim konusundaki tutumunun net olduğunu, bu durumun ortadan kalkması için erken seçimden başka yol olmadığı söyledi.

Meclis’teki üç hukukçunun ortak görüşünün Divanın toplanması gerektiği olduğunu yineleyen Erhürman, "Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır. Prosedür bellidir; gelin tamamlayalım. Tamamlanmadığı sürece her türlü faaliyet yok hükmündedir" diyerek, hukuki sürece uygun hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Erhürman, “Biz, Meclis’e sahip çıkın çağrısı yapıyoruz. Meclis’teki diğer milletvekillerine de ve tüm kamuoyuna da…. Kıbrıslı Türklerin bir tane Meclisi vardır, dolayısıyla bu Meclis’e sahip çıkmak bizim asli görevimizdir.” dedi.

