Meclis’te yüce-cüce tartışması

CTP Milletvekili Devrim Barçın, artık bu meclise “cüce” denildiğinde sinirlenmemek gerektiğini söyledi, Meclis Başkanı Töre bu ifadeyi tutanaklardan çıkarttı, Bakan Arıklı CTP’ye “Yazıklar olun” diye tepki gösterdi



Meclis Genel Kurulu dün yapıldı.

Genel Kurulda, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’te “Yüce-cüce” Meclis tartışması yaşandı. Vekiller bazen yerinden bazen de kürsüden bu konudaki düşüncelerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakan Arıklı’nın sözlerine cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

Erhürman, şunları kaydetti:

“Eğer bu Meclis’te uzlaşma kültürüyle yolumuza devam etmek istiyorsak asgari uzlaşma Anayasa ve ilgili mevzuattır. İhlal gündeme gelirse uzlaşma sağladığımız zemin ortadan kalkar. Ne yazık ki böyle bir prosedür izleniyor. Biz de size, Meclis eğer yüceyse, Meclis’in yetkilerini ihlal etmeyin diyoruz. Meclis Başkanı Anayasa ve mevzuat delinirken Meclise yüce meclise derse bu karikatüre döner…. Meclisin itibarı olmalı ki ona yüce diyebilesiniz. Bu itibar ayaklar altına alınıyor. Bizimle dalga geçildiği hissine kapılıyoruz…”

Mecliste konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın da, artık bu meclise “cüce” denildiğinde sinirlenmemek gerektiğini belirterek, protokolün hukuken Meclis’te onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini, ancak protokol olmadan yolların yapılıp döküldükten sonra protokolün Meclise geldiğini savundu.

“Cüce Meclis” derken onu kastettiğini ifade eden Barçın, Anayasa’nın delik deşik edildiğini ileri sürdü.

Protokolle devlete mali mükellefiyet yüklenip yüklenmediğini soran Barçın, devlete mali mükellefiyet yüklediği için Anayasaya göre Meclise onay değil, yasa tasarısı olarak gelmesi gerektiğini vurguladı.

Barçın’ın konuşması sonrasında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Barçının konuşmasında kullandığı “Cüce” kelimesinin tutanaklardan çıkarttırıldığını söyledi.

Genel Kurul’da Töre’nin tutanaklara müdahale ettiği gerekçesiyle sözlü tartışmalar yaşandı.

Barçın’ın konuşması sonunda kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ana muhalefet milletvekillerini anlamakta güçlük çektiğini ifade ederek, “Ana muhalefet Cüce dediği Mecliste temsil edilmek için her türlü çabayı harcıyor, inanmadığı tanımadığı devletin başına gelme için her türlü gayreti gösteriyor ondan sonra da bu meclise Cüce meclis diyor, yazıklar olun. Siz de o zaman cüce milletvekillerisiniz. Sorularınıza cevap bile vermeye gerek görmüyorum” diyerek, kürsüyü terk etti.

