banner583
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
47 0
17 0
 
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
27 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
21 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
36 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
272 0
banner661
banner570

Meclis’te yine nisap krizi

banner476

Hükümet, Meclis’i çalıştırma noktasında dün yine nisap sorunu yaşadı. 10.00’da toplanması gereken Meclis, 3.5 saat sonra 13.30’da ancak toplandı

Meclis’te yine nisap krizi
 
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Meclis’i açmak için dün yine nisaba takıldı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dizinden ameliyat olması nedeniyle dünkü Genel Kurul toplantısına katılmadı. YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ise Meclisin toplanacağı saatte Başbakan Ersan Saner ile baş başa uzun süren görüşme yaptı.
10.00’da toplanması gereken Meclis, ancak 13.30 sıralarında toplanabildi.
3,5 saat rötarla saat 13.30’da toplanan Genel Kurul’da Başbakan Ersan Saner kürsüye çıktı.
Çoğunluklarının olduğunu ancak Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in bir sağlık sorunu yaşadığını ifade eden Başbakan Saner, “İhtiyaç olursa Ünal Üstel tekerlekli sandalye ile Meclis’e gelecek” dedi. Başbakan Ersan Saner, her partinin içerisinde bir takım anlaşmazlıklar olabileceğini, Bertan Zaroğlu ile de bu çerçevede görüştüğünü belirtti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.