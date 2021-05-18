Meclis’te yine nisap krizi

Hükümet, Meclis’i çalıştırma noktasında dün yine nisap sorunu yaşadı. 10.00’da toplanması gereken Meclis, 3.5 saat sonra 13.30’da ancak toplandı



UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Meclis’i açmak için dün yine nisaba takıldı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dizinden ameliyat olması nedeniyle dünkü Genel Kurul toplantısına katılmadı. YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ise Meclisin toplanacağı saatte Başbakan Ersan Saner ile baş başa uzun süren görüşme yaptı.

10.00’da toplanması gereken Meclis, ancak 13.30 sıralarında toplanabildi.

3,5 saat rötarla saat 13.30’da toplanan Genel Kurul’da Başbakan Ersan Saner kürsüye çıktı.

Çoğunluklarının olduğunu ancak Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in bir sağlık sorunu yaşadığını ifade eden Başbakan Saner, “İhtiyaç olursa Ünal Üstel tekerlekli sandalye ile Meclis’e gelecek” dedi. Başbakan Ersan Saner, her partinin içerisinde bir takım anlaşmazlıklar olabileceğini, Bertan Zaroğlu ile de bu çerçevede görüştüğünü belirtti.

