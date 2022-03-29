Mecliste tansiyon yükseldi

Yerel seçimlerin 27 Kasım 2022’de yapılmasını öngören tasarıya ilişkin ivedilik kararı Meclis’te oy çokluğuyla kabul edildi. Hararetli tartışmaların yaşandığı Meclis’te Başbakan Sucuoğlu, konuşmasını yarıda kesip kürsüden indi





Yerel seçimlere ilişkin “27 Kasım” tarihine ertelenmesi yönünde Meclis’e sunulan tasarının komitede ivedilikle görüşülmesi, Meclis’te yapılan oylamada oy çokluğuyla onaylandı.

Tezkereye 27 milletvekili kabul, 21 milletvekili ise ret oyu kullanırken, 2 milletvekili oturuma katılmadı.

Yerel seçimin ertelenmesine ilişkin hükümetin gündeme getirdiği tasarı Meclis’i gerdi, tansiyon yükseldi.

İçişleri Bakanı Ünal Üstel'in konuşması sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'la karşılıklı atışmalar yaşandı.

Üstel'in ardından muhalefetin eleştirilerine cevap vermek için kürsüye çıkan Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuşmasını yarıda kesti, kürsüden indi.

Kürsüyü terk etmeden önce konuşan Sucuoğlu, CTP sıralarına dönerek, "Daha bir ayını yeni dolduran bir hükümetten, yetki aldığımız günden beridir ciddi bir gerginlik, ciddi bir agresivite, sorgulama, Anayasa Mahkemesi yerine kendini koyma, yargı yerine kendini koyma, yargıç yerine kendini koyma hoca yerine kendini koyma... " diyerek tepkisini dile getirdi.

CTP sıralarından verilen cevaplar üzerine Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayıptır ya arkadaşlar, yani biraz daha sakin olacaksınız ille de haziran sonu 28 belediye ile seçime girecekseniz ve 4 yıl daha perişan edeceksiniz belediyeleri. Bütün hedefiniz seçimleri geciktirip, 28 belediye ile seçimlere girmek. Belli, çünkü siz de statüko, bir değişim duyduğunuz anda eliniz ayağınız titriyor."

“Demokrasi dediğinizde ahkam kesersiniz, ama biri çıkıp konuştuğu anda söylemedik laflar, sırf konuşulma olmasın..." ifadelerini kullanan Sucuoğlu,

“Biraz daha sakin olacaksınız” diyerek, “Bütün hedefiniz, geciktirip, 28 ile belediye başkanlığı seçimine girmek. Bir değişim durduğunuzda eliniz ayağınız titriyor. Demokrasi dediğinizde ahkam kesersiniz. Hade canım sen de” diyerek kürsüden indi.

Meclis’te tansiyon düşmedi, yerine geçen Başbakan Sucuoğlu, “konuşmaya değmez” dedi.

Konuşmaların ardından tezkerenin oylamasına geçildi, Töre oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı. Töre, 27 kabul, 21 ret oyu verildiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı bugün görüşüyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komite toplantısı 09.30’da UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında yapılacak. Belediye başkanlarının da katılacağı toplantıda, komite başkan vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, üyeler CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ile Emrah Yeşilırmak hazır bulunacak.

