Meclis’te nisap krizi

Hükümet, 26 sayısına ulaşamadı, Meclis dün toplanamadı. DP milletvekili Serdar Denktaş'ın izinli, Bağımsız vekil Mesut Genç'in de mazeretli olarak oturuma katılmaması nedeniyle nisap sağlanamadı



Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi yeni bir nisap krizi ile karşı karşıya.

Meclis Genel Kurulu ‘nisap yetersizliği’ nedeniyle dün toplanamadı. DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın izinli, Bağımsız Milletvekili Mesut Genç’in de ‘mazeretli’ olduğu birleşime nisap yetmedi.

Serdar Denktaş’ın Meclis’ten bir ay izin aldığı ifade edilirken, nisaba destek veren Bağımsız Milletvekillerinin de nisaba destek vermeyeceği iddia edildi.

Hüseyin Özgürgün’ün yokluğunda sayısı 24’te kalan UBP-DP-YDP Hükümeti, 3 Bağımsız Milletvekilinin desteği ile Meclis Genel Kurulu’nu açacak yeter sayıya ulaşabiliyordu.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın yokluğunda 26’ya düşen sayı, Bağımsız Milletvekillerinden birinin dahi katılmaması durumunda, Meclis Genel Kurulu’nun açılması için gerekli olan 26’ının altında kalıyor.

Öte yandan DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın ‘yurt dışında’ olduğu, dünden itibaren de Meclis’ten ‘1 ay izinli’ olduğu da Meclis Başkanlığı’ndan öğrenilen bilgiler arasında.

Dün ilk denemede yeter sayıya ulaşılamayan Meclis Genel Kurulu'nda verilen 10 dakika aranın ardından ikinci denemede de nisap sağlanamadı, birleşim aynı gündemle 24 saat sonraya, yani bugüne ertelendi.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumuna katılmayan Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamadığını, ‘mazeretli’ olduğunu belirtti. Genç, “3 bağımsız vekil olarak, hükümete zaten desteğimiz yok. Bizler anayasal görevimizi yapıp, Meclis’e katılıyoruz” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, nisabın sağlanamaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir Berova, hükümette yer alan Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş’ın ailevi sağlık sorunu nedeniyle yurt dışında olduğunu, bağımsız Milletvekili Mesut Genç’in ise ailesinden bir kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle meclise gelemediğini söyledi.

Berova, meclisin her zaman gecikmeli açıldığını, sağlık sebebi nedeniyle 2 milletvekilinin meclise gelemediğini ancak 25 milletvekilinin mecliste olduğuna dikkat çekerek, daha önce muhalefetin ‘sağlık sorunu olduğunda nisabın sağlanması için destek belirteceklerini söylediklerini’ hatırlattı.

Muhalefetin tavrını eleştiren Berova, "Bu tavır daha önceki söylemlerle uyuşmayan bir tavırdır" dedi.

Denktaş'ı sağlık sorunlarından dolayı getirmenin mümkün olmayacağını anlatan Berova, “Muhalefetin tavrının devam etmesi durumunda Mesut Genç'in tahlil sonuçlarına göre gerekirse koruyucu elbiseler giydirmek sureti ile meclise çağıracağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Nisap için koalisyondaki tüm vekillere ve bağımsız vekillere ihtiyacı olan koalisyon hükümetinin bundan sonraki sürede nisaba takılacağı ifade ediliyor. Serdar Denktaş’ın bir ay Meclis’ten izin alması ile bir eksiye düşen hükümete nisap için Halkın Partisi’nden istifa eden 3 vekilin de destek vermeyeceği kaydedildi.

