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Meclis’te egemenlik bu sefer hukukçulara geçti

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Cumhuriyet Meclisi’nin 8 vekili, ya hukuk fakültesi mezunu, ya da hukuk üzerine master veya doktora eğitimi alıyor

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Meclis’te egemenlik bu sefer hukukçulara geçti

 
 
Meslek gruplarında yıllardır doktor egemen bir yapıda olan Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönemde hukukçular öne geçti.
Cumhuriyet Meclisi’nin 8 vekili, ya hukuk fakültesi mezunu, ya da hukuk üzerine master veya doktora eğitimi alıyor.
Meclis’e giren hukukçu milletvekilleri arasında Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemi Öztürk, Ürün Solyalı, Ongun Talat, Ayşegül Baybars bulunuyor.
Hekimlerde bir önceki döneme göre herhangi bir değişim yaşanmadı ve meclisteki hekim sayısı 6 olarak kaldı.
Mecliste, hekimlerin yanı sıra diş doktoru, biyolog, müzik öğretmeni, müteahhit, iktisatçı, işletmeci, moleküler biyolog, uluslararası ilişkiler uzmanı ve mühendis gibi meslek grupları da yer alıyor.
Erhan Arıklı’nın yanında Talip Atalay’ın da meclise girmesiyle, meclisteki ilahiyatçı sayısı da ikiye yükseldi.
 
 
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