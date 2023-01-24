Meclis’te Ahmet Ünsal protestosu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün Meclis kürsüsünde muhalefetin Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili Bakanlar Kurulunda soruşturma kararı alınıp alınmadığı ile ilgili sorusuna yanıt verirken gerilim yaşandı.
Arıklı’nın, Ahmet Ünsal ile ilgili “neden soruşturma başlatılmadığını” açıkladığı sırada, dün Meclis Genel Kurulu salonunda dinleyici olarak bulunan bir grup kadın aktivist, “Ahmet Ünsal Görevden Alınsın” pankartı açtı.
Bir anda pankart açan kadın izleyicilere meclis görevlileri müdahale edince kısa süreli bir arbede yaşandı.
Pankartı açan aktivistler, Meclis’teki güvenlik tarafından salondan dışarıya çıkarıldı.
Pankartın açıldığı sırada kürsüde olan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhalefet vekillerine “Meclisi bu tip şovlara alet ettiniz yazıklar olsun size” diyerek kürsüden indi, ardından da salonu terk etti.
NE OLMUŞTU?
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, 9 Ocak Pazartesi günü O. Fazıl Polatpaşa Camii konferans salonunda "Aile Okulu Seminerleri" dizisi kapsamında verdiği "İslam'da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar" konulu konferansında kullandığı ifadeler nedeniyle tepkilere neden olmuştu.
Ünsal'ın konferanstaki konuşmasında şöyle demişti:
“İnsanlar niye evlenir? Çoğalmak için. Dolayısıyla bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır. Yani, ihtiyacı karşılanacak. Bazıları evleniyorlar, bir sene geçiyor, iki sene geçiyor, üç sene geçiyor çocuk yok. Niye yok? Kedimiz var. Olur mu ya? Evlenmenin sebebi çoğalmak. Elalemin kızı, elalemin oğlu sana neslin üresin diye helal kılınıyor. Keyif yapasınız diye değil.”
Din İşleri'nden yapılan açıklamada "tamamen hukukî bir içeriğe sahip olan sunumunun" çarpıtıldığı ve başkanı suçlayıcı hale getirildiğini savunularak, dinî bilginin kişinin şahsî görüşü olmadığı kaydedilmişti.
Ünsal da, yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri "söylemediğini" savunmuştu. Bunun üzerine Bugün Kıbrıs adlı internet gazetesi, konuşmanın ses kaydını yayınlamıştı.
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