Meclisin hali!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı dün sürerken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, iktidar vekillerin sandalyelerinin boş olduğunu gözler önüne serdi.

Şahali, bu duruma tepki göstererek, “Yasama ve denetim faaliyeti devam ederken mecliste bulunmayı gereksiz sayanlardan iç tüzüğe, yasalara ve Anayasa’ya uygun davranmayı beklemekle 'çok şey' istediğimiz belli değil mi!” dedi.

