“Meclis’i terk etmeyi doğru bulmuyoruz”

CTP Genel Sekreteri Sorakın “Meclis’i terk edip, halkı sonu bilinmez bir maceraya sürüklemeyi doğru bulmuyoruz” dedi



CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, HP’nin aldığı sine-i millete dönme kararının oldukça önemli olduğunu, karara saygı duyduklarını, ancak Meclis’i terk edip, halkı sonu bilinmez bir maceraya sürüklemeyi de doğru bulmadıklarını söyledi.

Konuyu her yönüyle düşünerek, parti yetkili organlarında değerlendireceklerini ifade eden Sorakın, “Demokratik ilkelerin, teamüllerin, iradenin yerle bir edildiği çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle siyaseten atılacak adımların da çok yönlü değerlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sorakın, sine-i millete dönmenin kısa, orta ve uzun vadede etkilerinin, kazançlarının ve kayıplarının çok geniş bir perspektiften değerlendirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

“Bizler CTP olarak, meclis içi ve dışında çok ciddi bir toplumsal mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyen Sorakın, “Bu mücadelenin temelinde demokrasi yatmaktadır. “Kıbrıs sorununa, yönetim sistemine, örgütlenmeye, özgürlüklere, üretime, ekonomiye, çalışma yaşamına, alım gücüne, yoksullaşmaya, göçe dair sorunların çözümüne veya sorunların giderek derinleşmesine dair etkisinin nasıl olacağının çok çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Elbette son gelişmeleri de parti yetkili organlarında değerlendirip, nasıl bir strateji izleyeceğimizi belirleyip, hareket edeceğiz. Ama bu aşamada Meclis’i terk edip, halkı sonu bilinmez bir maceraya sürüklemeyi de doğru bulmuyoruz."



