Meclise yürümek isteyen işçilere polis engeli

Kuğulu Park’ta toplanıp Meclise doğru yürümek isteyn Güney ‘de çalışan Kıbrıslı Türk işçiler, Başbakandan gelen görüşme talebinin ardından Başbakan ile görüşüyor.

İşçi temsilcilerinin Başbakan ile görüştüğü sırada Meclise yürüyen eylemciler polis engel oldu.





10.58: Eylemde arbede!

Polis Meclis’e yürüyen eylemcilere müdahale etti, Meclis önünde arbede yaşandı. Kısa süreli itiş kakış sonrası polis eylemcileri bulundukları noktadan biraz daha geri çekmek istiyor. Meclis önünde tansiyon yükseldi.

"Koltuk kavgasından başka bir şey yaptığınız yok" diye Hükümet'e isyan eden eylemciler, haksızlığa uğradıklarını savunuyor. Güneyde kapatılan sektörlere ilişkin önlemler alınırken, kendilerinin hiçbir destek görmediğine işaret eden eylemciler, alınan kapatma kararıyla mağdur edildiklerini ileri sürüyor.



