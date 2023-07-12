Meclis yarın Sami Özuslu’nun yemin etmesi gündemiyle olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi yarın, 25 Haziran ara seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun yemin etmesi gündemiyle olağanüstü toplanacak.





Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, 3'üncü olağanüstü birleşim Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da başlayacak.

25 Haziran’da gerçekleştirilen Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde, Cumhuriyet Meclisi’nde eksik olan bir milletvekilliği için yarışan adayların kazananı, yüzde 43.73 oy oranı ile CTP milletvekili adayı Sami Özuslu olmuştu.

