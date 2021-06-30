Meclis, tur programlarına eklenebilir

LTB Başkanı Harmancı’dan Meclis için ilginç öneri





LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Meclisin nisaba takılarak açılamamasını ilginç bir dille eleştirdi. Harmancı, “Dark turizmin bir parçası olarak tur programlarına eklenebilir diye düşünüyorum” dedi.

Harmancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Meclis açılamadı diye bir cümleyi duyabileceğiniz en nadir ülkelerden birisiyiz, bir bakımdan “endemik” bir parlementomuz olduğu söylenebilir.

Dark turizmin bir parçası olarak tur programlarına da eklenebilir diye düşünüyorum.

Rehberin anlatımında 50 kişilik bir topluluğun 26 kişi ile toplantı açamadığı bir mekan olarak ilgi çekebilir.

Gerçi açıldığında zevkli görüntüler ile de kulaklara ve göze hitap eden bir yapısı olduğunu da unutmayalım.

“Hade bakayım ha, göstereceyik size, dolarlı oturumlar, gızma bağa gibi. Ayrıca seyir zevki açısından gerginlik anlarımızı da unutmayalım.

Arka tarafta hep birlikte yudumlanan çay kahve faslı ise set aralarını andırıyor.

Şaka bir yana gerçekten işini bu ortam içerisinde layıkıyla yapmaya çalışan vekillerimize kolay gelsin ve sabırlar dilerim.”

