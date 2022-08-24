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Meclis'te sunuşlar yapıldı... Bütçe Komitesinde Şan'ın yerine Çavuş

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Meclis'te sunuşlar yapıldı... Bütçe Komitesinde Şan'ın yerine Çavuş
 
Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları yapıldı. Bu bölümde, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde UBP Milletvekili Alişan Şan’ın Maliye Bakan olması nedeniyle boşalan üyeliğe, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş’un görevlendirilmesi ve Sunat Atun’un istifasıyla boşalan Maliye Bakanı mevkiine Alişan Şan’ın atanması konusundaki tezkereler ve Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Değişiklik Yönetmeliği okundu.

Ardından "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı" ele alınmaya başlandı.

Tasarıyla ilgili komite raporunu İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova okudu.
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