Meclis tarihine kara leke

CTP Genel Başkanı Erhürman, Meclis’in ara seçim konusunda Anayasa’yı ihlal ettiğini söyledi ve gidişatın son derece karanlık olduğunu belirtti



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşananların “kabak tadı” verdiğini ifade ederek, hükümet programında seçim için Ekim tarihinin yer aldığını ve o tarihin belirlenip bu işin bitmesinin en doğrusu olacağını, fakat işlerin buraya kadar geldiğini söyledi.

Erhürman, normalin bu olduğunu ancak Meclisin çalışmaz duruma getirildiğini, çünkü seçim tarihi ve yasa konusunda tek taraflı adım atılmak istendiğini ifade ederek, bunun normal olup olmadığını sordu, UBP’ye yönelik kurultay eleştirisinde bulundu.

Bu yaşananların ülke tarihinde görülmediğini ifade eden Erhürman, yaşananları “maskaralık” olarak niteledi, muhalefetin “yok” hükmünde sayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Erhürman, gidişatın son derece karanlık olduğunu ve sorumlusunun da UBP olacağını ifade etti.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin 6 aydır görevde olduğunu söyleyen Erhürman, bu sürede 3 farklı bakanın yerlerinin değiştiğini, 1 bakanın görevden alındığını, 1 bakanın yerinin değiştiğini, şimdi de yeni bir istifanın gündeme geldiğini belirtti.

Erhürman, halkın tüm bunları ciddi bulmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

Hükümetin ilk 2 ayına Meclis Başkanı seçiminin damga vurduğunu, nisap krizinin değişmediğini ifade eden Erhürman, “Geçim derdiyle uğraşan insanlar Meclis’e, hükümete bakıyorlar. Nelerle uğraştığını görüyorlar” dedi.

Erhürman, Bakanlar Kurulu içerisinde de koordinasyonsuzluk yaşandığını belirtti.

Bugün ya da yarın akaryakıt fiyatlarına yeniden düzenleme yapılacağına yönelik bilgi aldıklarını söyleyen Erhürman, Fiyat İstikrar Fonu’nun zammı engellemeye yetmeyeceğini aktardı.

Erhürman, hükümetin erken seçim konusunda attığı imzanın arkasında olması gerektiğini vurguladı.

Erken seçim konusunda tartışmanın sona ermesi gerektiğini dile getiren Erhürman, hükümete ‘silkinin kendinize gelin’ uyarısı yaptı.

Erhürman, “konuştukça batan bir yaklaşımla” karşı karşıya olduklarını ifade ederek, ciddiyet gerektiğini, Meclis’in şu anda ara seçim konusunda Anayasa’yı ihlal ettiğini söyledi.

Erhürman, hükümetin “yalana dayalı propaganda” yaptığını ifade ederek, “devlet devlet” diyenlerin yasaları, anayasayı ihlal ettiğini kaydetti ve eleştirilerde bulundu, buna izin verip ortak olmayacaklarını belirtti.

Erhürman, buradan çıkacak kararın Meclis tarihine “kara leke” olarak yazılacağını kaydetti, meclisin pas pas edilmemesi için bundan geri dönülmesini istedi, geçit vermeyeceklerini belirtti.



