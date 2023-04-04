Meclis, stenografların eylemine takıldı

Meclis toplantısı sürerken stenograflar ek mesaiye kalmama eylemi yaparak aniden salonu terk etti, genel kurul devam edemedi

EL-SEN’in, Meclis önünde protesto ettiği Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nın görüşüldüğü Genel Kurul’da dün stenograflar aniden salonu terk etti.

KTAMS sabah saatlerinde, EL-SEN’in eylemine destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde tam gün grev kararı almıştı. Ancak grev, hükümet tarafından 60 gün süreyle yasaklanmıştı.

Bunun üzerine sendika, "ek mesaiye kalmama eylemi" kararı üretti, bu kapsamda çalışanlar salonu terk etti.

Stenografların iş başı yapmayınca genel kurul devam edemedi ve yasa onaylanamadı.

Cumhuriyet Meclis Başkanlığı ise Meclis çalışanlarına, ek mesai eylemi yapmamaları adına Kamu Görevlileri Yasası’nın “Emirlere Uyma Ödevi”ni hatırlatan bir yazı gönderildi.

Zorlu Töre’nin imzasını taşıyan yazıda, çalışmaların mesai dışında da devam edeceği vurgulanarak, “Emirlere Uyma Ödevi’ni yerine getirip getirmeyeceğinizi yazılı olarak tarafıma en geç 06.07’ye kadar ivedi olarak iletmeniz rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Ancak bu yazıya karşın, sendikaların protesto ettiği ve “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak kamuoyuna yansıyan Kamu İhaleleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclisten geçmemesi için stenograflar ek mesaiye kalmama eylemi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, toplantının ne güne ertelendiğine ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün “Tutanak Tutulması ve Düzeltilmesi” yan başlıklı 161’inci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantı tutanakları tam tutanak olarak stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla tutulur.

Bu bağlamda, Genel Kurulun 3 Nisan 2023 tarihli 40’ıncı Birleşiminde yukarıda bahsedilen çalışanların Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışma saatinin 16.15’de bitmesi gerekçesiyle Genel Kurul salonunu terk etmişlerdir; bu nedenle Birleşimi yöneten Meclis Başkanı Genel Kurula ara vermiştir. Ancak mevcut durum devam ettiği için Genel Kurul çalışmaları yapılamamıştır.”

