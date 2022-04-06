Meclis önünde arbede

Dikmen ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin çalışanlarının Meclis önündeki yaptığı eylemde tansiyon yükseldi. Meclis kapısını açmaya çalışan belediye personelleriyle polis arasında arbede yaşandı

Yeniboğaziçi Belediyesi'nin Meclis önüne taşıdığı eyleme Dikmen Belediyesi de katıldı. Belediye çalışanları Meclis binası önüne çadır kurdu.“Yerel yönetim” iddiasıyla hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ile kapatılacak belediyeler arasında yer alan iki belediyenin çalışanları çadır eylemi ile Meclis önünde direnme kararı aldı.Öte yandan Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ile kapatılması gündemde olan Dikmen Belediyesi ve Yeniboğaziçi belediyesi çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi önündeki yaptığı eylemde tansiyon yükseldi.Çalışanlar arasında komite çalışmaları devam eden tasarı ile ilgili bazı iddiaların eylem alanında dillendirilmesi ile gerginlik arttı. Eylem yerinde “Hükümet 14 belediye üzerinde anlaştı. Tatlısu ayrı kalacak kapanmayacak, Dikmen ve Yenibogaziçi kapanacak” şeklinde dolaşan söylentiler üzerine çalışanlar eylemin dozunu artırdı.Meclis kapısını açmaya çalışan belediye personelleriyle polis arasında arbede yaşandı. İki belediyenin çalışanları ile polis arasında itişme oldu.Bazı eylemciler, "Bizi kapınızda süründürüyorsunuz, yazıktır, sandıkta CTP'li başkanları saf dışı bırakamadınız, bu yolu deniyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.Öte yandan Meclis önündeki yol eylemciler tarafından tamamen kapatıldı.Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, siyasilerle görüşme yaptıklarını görüşmelerin olumlu olduğunu fakat net bir cevap alana kadar eylemlerine devam edeceklerini yineledi.Dikmen Belediyesi çalışanları, Meclis bahçesinin kapısına “Bu işyeri Dikmen Belediyesi tarafından mühürlenmiştir” yazılı tabela astı