“Meclis karar alsın, Kasım’da seçim yapılsın”

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan’a, 27 Kasım’da seçim yapılması için Meclis’te karar alınması çağrısı yapt



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin 13’üncü Olağan Kurultayı’na katılarak, konuşma yaptı.

Büyük bir zafer kazandıklarını ve kendisinin ülkenin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini ifade eden Tatar, “Sizlere her zaman minnettarım. Her zaman sizler benim yüreğimdesiniz” dedi.

UBP’yi bir arada tutmak için elden ne gelirse yapılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Anayasa’mıza göre tarafsızım ama benim gönlümün nerede olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Benim gönlüm sizlerledir, sizlerle olmaya devam edecek” dedi.

Çok hedef olduğunu ve kendisine çok saldırılar yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Bana, belki ağza alınmayacak şekilde, bazı ücretli kalemlerle bana yapılan saldırılar esasında hepimize olan hakarettir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimde benim çok altımda oy alarak seçilmeyen bir kişinin mütemadiyen bana laf sokuşturması, mütemadiyen hepimize hakaretlerde bulunmasını asla biz kabul etmeyiz, etmeyeceğiz.”

Başbakan ve ekibine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Konuşması kolaydır. Eleştirmesi kolaydır ama esas olan icraattır” dedi. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkine yasaya işaret eden Tatar, geçmişte 28 belediyenin çok fazla olduğunun ve belediyelerin reformdan geçmesi gerektiğinin konuşulduğunu anlattı.

Faiz Sucuoğlu ve arkadaşlarının reformu yapacaklarını söylediklerini dile getiren Tatar, bazı gecikmeler olduğunu, istişareler yapıldığını ve yerel seçimin 27 Kasım’da olabilmesi için Meclis’in karar ürettiğine dikkat çekti.

“Elbette Anayasa Mahkemesi’nin söylediklerine biz değer veririz, bütün bunları dikkate alırız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yıllarca yapılamayan reformu başaran Meclis ve iktidara bu şekilde bir saldırının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olduğunu ancak Cumhurbaşkanı’nın da fikri olduğunu dile getiren Tatar, “Pandemi dolayısıyla 5 yılda bir yapılacak olan seçimler yapılamadı. Eyvallah yapılamadı ama Sayın Akıncı 6 ay daha orada oturmaya devam etti. Nasıl 6 ay daha oturmaya devam etti” şeklinde konuştu.

Bu konuda mahkemeye başvurulmadığının söylendiğini ancak Erhan Arıklı’nın mahkemeye başvurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dediler ki Meclis kararıdır. Onun için Sayın Başbakan şimdi siz de Meclis kararı alacaksınız. Meclis kararıyla diyeceksiniz ki 27 Kasım’da seçim vardır” dedi.

“Keşke birleşsek ve tek ses olsak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, CTP’nin geçen hafta yaptığı toplantıda Türkiye’den gelen seslere de itibar etmeyerek, hala federasyondan bahsettiğini kaydetti.

CTP’nin, hala yalvarırcasına Rumlarla iş birliği, ortaklık ve AB ile görüşmeler yaparak, yeni arayışlar içerisinde olduğunu kaydeden Tatar, milletin, egemenlik ve devlet dediğini söyledi.

