Meclis'in Başkanlık Divanı seçimini bugün yapması bekleniyor

10 gündür tamamlanamayan Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin bugün yapılması, Genel Kurul'un bu gündemle toplanması bekleniyor.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, UBP milletvekilleri bugün saat 11.00’de bir araya gelerek Meclis Başkanlığı seçim sürecini görüşecek.

Meclis Genel Kurulu'nun da, UBP'nin bu toplantısının ardından toplanması bekleniyor.

-Neler olmuştu?

1 Ekim’de törensel açılışla başlayan yeni yasama yılının ilk toplantısı Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle 7 Ekim’de yapılmış, Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre için 4 dört tur oylamadan sonra yapılmış, salt çoğunluk sağlanamamış, UBP, bunun üzerine Girne milletvekili Kutlu Evren aday göstermişti.

UBP milletvekili Kutlu Evren de Genel Kurul’daki ilk oylamasında

26 ret oyu almış, grup başkan vekilleriyle görüşme yapılmak üzere toplantıya ara verilmişti.

Genel Kurul, 3 günlük aradan sonra 10 Ekim Perşembe akşamı yeniden toplanmış,

UBP Milletvekili Kutlu Evren'in adaylıktan çekilmesi üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için UBP yeniden Zorlu Töre’yi önermişti.

Zorlu Töre için beşinci tur oylamada 25 ret, 23 kabul ve 1 de geçersiz oy kullanılmış, Töre, tek aday olduğu için bu sonucun kendisinin Meclis başkanı seçildiği anlamına geldiğini belirterek, oturumu kapatmış, CTP milletvekilleri buna itiraz etmiş, erken seçim çağrısı da yapmıştı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili Başsavcılıktan görüş istenmiş, Başsavcılık görüşünün Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği şeklinde olduğu açıklanmıştı.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanmış oluyor.