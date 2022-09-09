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Meclis heyeti Ankara’da

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet davetli olarak gittiği Ankara’da temaslarda bulunuyor.

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Meclis heyeti Ankara’da

Meclis Başkanı Töre’nin heyetinde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Hasan Küçük ile Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak yer alıyor.
İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki kabrini ziyaret eden Töre ve heyeti, çelenk koydu ve saygı duruşundu bulundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli kulisine geçti ve burada Töre burada Anıtkabir özel defteri imzalandı.
Zorlu Töre, anıt özel defterine şunları yazdı:
Zorlu Töre ve beraberindeki heyet daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yer alacak ve bazı temaslarda bulunacak.
Töre ve heyetinin Cumartesi günü ülkeye dönmesi bekleniyor.
 
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