Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, geçen hafta Ziya Öztürkler başkanlığında toplanmış, oturum, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne (CTP) Meclis Başkan Yardımcılığı'na aday sunma fırsatı için bugüne ertelenmişti.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve CTP saat 10.00’da grup toplantısı yapacak.

