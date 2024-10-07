Meclis Genel Kurulu toplandı

Toplantı gündeminde, başkanlık divanı seçimleri bulunuyor.
İlk olarak Danışma Kurulu'nun Genel Kurul'un bugünkü birleşim gündemine ilişkin seçimlerin, sunuşların ardından görüşülmesine ilişkin kararı onaylandı.
Ayrıca Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçesi Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere kabul edildi.
Ardından seçimlere geçildi.
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