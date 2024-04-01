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Meclis Genel Kurulu toplandı

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Meclis Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında 11.45’te toplanan Genel Kurulun gündeminde, “Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Sayıştay Komitesinin, Güzelyurt Belediyesinin İşyeri Kiralamalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu” bulunuyor.
Genel kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin "Yüksek Adliye Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu" ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin "Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu" da görüşülecek.
 
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