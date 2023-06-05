Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim göreviyle toplandı.

Genel Kurul toplantısı saat 11.30’da başladı. Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimine devam edilecek.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarının da yer aldığı gündemde, yazılı ve sözlü sorular da bulunuyor.

