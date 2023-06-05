banner913
banner932
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
62 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
9 0
 
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
11 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
21 0
Araç köprüden uçtu
Araç köprüden uçtu
26 0
Poşetlere zam
Poşetlere zam
169 0
Hastaların ilaç isyanı
Hastaların ilaç isyanı
29 0
banner915

Meclis Genel Kurulu toplandı

banner476

banner825
Meclis Genel Kurulu toplandı
banner931
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim göreviyle toplandı.
Genel Kurul toplantısı saat 11.30’da başladı. Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimine devam edilecek.
Milletvekillerinin güncel konuşmalarının da yer aldığı gündemde, yazılı ve sözlü sorular da bulunuyor.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.