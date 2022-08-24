Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Meclis Genel Kurulu bugün saat 12.00’de olağanüstü toplandı

Gündemde "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı" var



Yaz tatili sürerken olağanüstü toplantıya çağırılan Meclis'in iki saat gecikmeyle başladığı toplantısındaki gündeminde "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı" ve divan kâtibi seçimi var. Halen 28 olan belediye sayısının 18'e düşürülmesini içeren tasarıya karşı çıkan belediyelerde örgütlü sendikalar ise Meclis önünde eylemlerine devam ediyor. Toplantıda ilk olarak sunuşlar bölümündeki konular milletvekillerinin bilgisine getirildi; ardından tasarının görüşülmesine geçildi.





