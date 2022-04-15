Meclis Başkanlığı’ndan Polis’e şikayet başvurusu

Meclis Başkanlığı, elektrik borcu olmamasına rağmen Meclis’in elektriğinin kesilmesi konusunda Polis Genel Müdürlüğü’ne şikâyet başvurusunda bulundu



Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, elektrik borcu olmamasına rağmen Meclis’in elektriğinin kesilmesi konusunda Polis Genel Müdürlüğü nezdinde önceki gün resmi şikâyet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Meclis’ten yapılan açıklamada, borcu olmadığı halde Meclis’in iki gün boyunca elektriksiz bırakılmasının suç olduğuna işaret edilerek, Polis Genel Müdürlüğü nezdinde bugün resmi şikâyet başvurusu yapıldığı ve KIB-TEK nezdinde de gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde, böyle bir uygulamaya başvurulmasının hiçbir izahı ve gerekçesi yoktur. Beklentimiz, bu uygulamadan derhal sarfı nazar edilmesidir. Devlet kurumlarının elektriksiz bırakılması, vatandaşlarımızın hizmet alamaması, kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirememesi ve tüm halkımızın mağdur edilmesinden başka bir amaca hizmet etmeyen, kötü niyetli ve KKTC ve kurumlarının yıpratılmasına yönelik yıkıcı bir faaliyettir. Dün (önceki gün) yapmış olduğumuz açıklamada da belirtildiği üzere, Cumhuriyet Meclisi’nin herhangi bir elektrik borcu bulunmamaktadır. Hal böyleyken, kurumumuzun iki gün boyunca elektriksiz bırakılması suçtur ve bu nedenle Polis Genel Müdürlüğü nezdinde bugün resmi şikâyet başvurusu yaptığımızı, ayrıca KIB-TEK nezdinde de gerekli girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.”

Açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin faaliyetlerinin akamete uğratılmamasını teminen tüm hukuki yollara başvurmaya hazır olduğumuzu ve devlet kurumlarımızı yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz.” ifadelerine yer verildi.

