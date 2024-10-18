Meclis Başkanlığı için sürpriz isim

UBP Meclis Grubunun, Meclis Başkanlığı için Ziya Öztürkler'i aday göstermeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Ziya Öztürkler seçilirse KKTC’nin en genç Meclis Başkanı olacak ve görevi en yaşlı başkan Zorlu Töre’den devralacak

Meclis Başkanı seçimi dün yine yapılamadı.

Meclis Başkanlığı seçimini kaybeden Zorlu Töre, dün sabah "Adaylar belirlenmedi çalışmalar devam ediyor, Genel Kurul pazartesi sabahı toplanacak" açıklaması yaptı ve Meclisten ayrıldı.

Ancak UBP Meclis Grubu, Pazartesi günü İsias Otel davası nedeniyle heyetlerin Adıyaman'a gidecek olması ve nisabın sağlanamayacağını belirterek seçimin dün seçim yapılmasına çalıştı.

Ancak Töre'nin eniştesi emekli komutan Ali Bozdağlı'nın vefat etmesi ve Meclisten ayrılması üzerine Meclis toplanmadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu toplantısının bugün yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, “21 Ekim Pazartesi günü başkanlık seçimi gündemiyle açılacağı bildirilen Meclis Genel Kurulu, eniştemiz emekli komutan Ali Bozdağlı'nın vefatından dolayı otopsi işlemlerine olanak tanınması ve deprem komitesinin İSİAS duruşmasına katılmak üzere Adıyaman'a gidecek olması nedeniyle 18 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçimine ilişkin UBP’den sürpriz bir isim çıktı. UBP grup toplantısında en yüksek ikinci oyu alan Ziya Öztürkler, göreve hazır olduğunu söyledi.

UBP grup toplantısında söz alan Resmiye Canaltay kendisinin aday olmak istemediğini vekillere bildirdi. Ardından Başbakan Üstel, her vekilin bir kağıda 2 isim yazmasını istedi. Kağıtlar açıldığında en yüksek oyu Kutlu Evren aldı ancak Evren geçen defa 26 ret oy aldığını ifade ederek aday olmak istemediğini söyledi.

Kağıtlarda en yüksek ikinci oyu alan Ziya Öztürkler ise göreve hazır olduğunu kaydetti. Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı seçimine yönelik, “Grup toplantısında belli bir eğilim var birkaç arkadaşa yönelik, onlardan biri de benim, evet doğrudur ama şu anda net olarak bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

UBP Meclis Grubunun, Meclis Başkanlığı için aday göstermeyi kararlaştırdığı Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, seçilmesi halinde KKTC’nin en genç Meclis Başkanı unvanını da elde edecek. 46 yaşındaki Öztürkler Meclis’in en genç milletvekilleri arasında yer alıyor.

İlk defa 2022 genel seçiminde milletvekili seçilen Öztürkler, birinci Üstel hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

1983’te kurulan KKTC’de şu ana kadar Meclis Başkanlığı görevine en genç yaşta seçilen isim Dr. Fatma Ekenoğlu. Ekenoğlu 48 yaşındayken başkan seçilmişti. Meclis’in en yaşlı başkanı ise 66 yaşında göreve getirilen Zorlu Töre.

KKTC’de bugüne kadar Meclis Başkanı olarak görev yapan kişilerin, seçildikleri yaşlar şöyle: Oğuz Ramadan Korhan 62, Hakkı Atun 50, Vehbi Zeki Serter 55, Ayhan Halit Acarkan 59, Ertuğrul Hasipoğlu 57, Fatma Ekenoğlu 48, Hasan Bozer 65, Sibel Siber 53, Teberrüken Uluçay 52, Önder Sennaroğlu 64 ve Zorlu Töre 66.