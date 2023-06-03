Meclis Başkanı Zorlu Töre, Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' için Ankara'ya gitti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, davet üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Göreve Başlama Töreni’ne katılmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.
Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun’un eşlik ettiği Töre’nin yarın sabah KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
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