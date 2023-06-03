banner913
banner932
Poşetlere zam
Poşetlere zam
95 0
Hastaların ilaç isyanı
Hastaların ilaç isyanı
12 0
 
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
75 0
Dünya Çocuk Günü, cimnastikle renklendi
Dünya Çocuk Günü, cimnastikle renklendi
16 0
Çocuklar futbolla coştular
Çocuklar futbolla coştular
14 0
Haspolat İlkokulu, Dünya Çocuk Günü’nü coşkuyla kutladı
Haspolat İlkokulu, Dünya Çocuk Günü’nü coşkuyla kutladı
57 0
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ülke genelinde eylem uyarısı yaptı
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ülke genelinde eylem uyarısı yaptı
12 0
banner915

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' için Ankara'ya gitti

banner476

banner825
Meclis Başkanı Zorlu Töre, Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' için Ankara'ya gitti
banner931
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, davet üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Göreve Başlama Töreni’ne  katılmak üzere bu sabah  Ankara’ya gitti.
Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun’un eşlik ettiği Töre’nin  yarın sabah  KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.