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Meclis Başkanı Töre’nin Gaziler Günü mesajı

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Meclis Başkanı Töre’nin Gaziler Günü mesajı
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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gaziler Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

 
Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Töre mesajında, gazilerin yaşayan, şehitlerin ise nurlanmış kahramanlar olduğunu söyledi.
 
Zorlu Töre, “19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünde tüm gazilerimizin gününü kutluyor; aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.
 
Gaziler günü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılımın yüksek olduğunu belirten Töre, Mücahit ve Mehmetçiklerin milli şuur ile hareket ederek istiklali sağladıklarını belirtti.
 
Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sayesinde güvende ve özgürce yaşadıklarını ifade etti.
 
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