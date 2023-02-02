banner913
banner885
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
3 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
9 0
 
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
10 0
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
10 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
6 0
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
13 0
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
22 0
banner878

Meclis Başkanı Töre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyeti kabul etti

banner476

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

banner825
Meclis Başkanı Töre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, YDÜ’nün davetiyle Uşak halılarını Kıbrıs’ta sergilemek ve tanıtmak için geldiklerini belirterek, bu fırsattan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Uşak hakkında bilgi veren Çakın, özellikle Uşak’taki Kıbrıs gazilerinin selamını iletti.
 Töre, özelde Uşak’ın genelde Anadolu ve Türkiye’nin ilgi odaklarında olduğunu ifade ederek, “Türkiye bizim anavatanımız, bir noktada varlık sebebimiz. Çünkü milli mücadelede Türkiye olmasa biz bugünlere gelemezdik” dedi.

Buradaki halkın da bir mücahit ruhuyla mücadele etmeseydi, bu direnişi sergilemeseydi Türkiye’nin de buraya gelmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Töre, dolayısıyla birbirini bütünleyen iki Türk milleti olduklarını  belirtti.
Töre, Uşak halılarının tanıtımının ticari bir faaliyet için olsa da kendileri için önemli olduğunu ve yollarına TC ile işbirliği içinde devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu, Çakın, Töre’ye tarhana, helva ve kilim; Töre de  Çakın'a KKTC bayrağı tablosu  takdim etti. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.