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Meclis Başkanı Töre, Şırnak’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı

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“Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve Türk Milletine başsağlığı diledim”

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Meclis Başkanı Töre, Şırnak’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anavatan Türkiye’nin Şırnak ilinde Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek kahraman şehitlere Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve Türk Milletine başsağlığı diledi.

Töre yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan bu girişimler karşısında bilinmelidir ki, dün olduğu gibi biriz ve beraberiz.
Türkiye’miz terörle mücadelesini her daim büyük bir kararlılıkla sürdürecektir ve bu mücadelede Kıbrıs Türk halkı da Anavatanı ile birliktedir.
Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğini hiçbir güç bölmeyi başaramayacaktır.
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum.”
 
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