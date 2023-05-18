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Meclis Başkanı Töre, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi okul yönetimi ve öğrencilerinden oluşan heyeti kabul etti.

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Meclis Başkanı Töre, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi heyetini kabul etti
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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu kabulde yaptığı konuşmada, okul hakkında bilgi verdi.
Okulda Atatürk ilke ve inkılaplarını izleyerek hareket ettiklerini dile getiren Arifoğlu, öğrencilerin sanat, kültür ve spor alanlarında başarılara imza attığını kaydetti.
-Töre
Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında Sedat Simavi’nin adını yaşatmanın önemine işaret etti.
Meslek liselerinin gerekliliğine değinen Töre, ekonominin gelişmesi için meslek bilen elemana ihtiyaç olduğunu söyledi.
Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözlerine işaret eden Töre, barış taraftarı olduğunu ancak egemenlikten vazgeçerek yapılacak bir barışı asla kabul etmeyeceğini vurguladı.
Konuşmasının devamında öğrencelere mücadele yıllarından ve yaşananlardan bahseden Töre, gençlerin bunları öğrenmesinin elzem olduğunu kaydetti.
Gençlerin devletine, milletine, bayrağına sahip çıkacağına duyduğu inancı dile getiren Töre, ziyaretleri için öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
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