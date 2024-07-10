Meclis Başkanı Töre, "Özgür ve bağımsız basının gücü, önemi ve varlığı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri"

Meclis Başkanı Zorlu Töre, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özgür ve bağımsız basının gücü, önemi ve varlığının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.



Meclis Başkanı Zorlu Töre 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk basınının da özgür ve bağımsız kimliğiyle KKTC’deki demokratik toplumsal yaşamın vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirterek, “Basının özgür ve bağımsız olması, demokrasinin de güvencesidir. Çünkü basın, halkın yönetime katıma araçlarından birisi olarak demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine yardımcı olmaktadır” dedi.

Ayrıca basının, siyasal iktidarları bilgilendirmek, uyarmak ve denetlemek görevi sayesinde çağdaş demokrasilerde çok önemli bir yere sahip olduğunu da dile getiren Töre, “Kıbrıs Türk basınının demokrasimize, ülkemize, halkımıza ve biz siyasetçilere yapmış olduğu çok önemli katkılar için teşekkür ediyor, Basın Günü’nde en zor koşullarda başarılı biçimde çalışan bütün basın emekçilerine en içten saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.

