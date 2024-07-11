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Meclis Başkanı Töre, Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztoprak'ı kabul etti

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Meclis Başkanı Töre, Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztoprak'ı kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztoprak'ı kabul etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Başkan Töre, Abdullah Öztoprak’ın Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurduğunu, faaliyetlerinin ülke sınırlarını aştığını, kendilerinin de çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Öztoprak’ın çalışmaları ile milli davaya ve KKTC’ye destek verdiğini belirten Töre, kültüre ve sanata daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.
Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztoprak da devletin gücünü yanında hissetmenin kendisini motive ettiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından Başkan Töre tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.
 
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