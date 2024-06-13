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Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

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Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı.
Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, üniversitelerin tüm etkinlerine katılmaya gayret gösterdiğini söyledi.
"Dünyada emperyalist ve sömürgeci bir düzen olduğuna" işarete eden Başkan Töre, Gazze’de yaşananlara değindi.
Gazze’deki insanların bazı çevreler için hiçbir değeri olmadığını üzülerek gördüklerini vurgulayan Töre, bunun insanlıkla bağdaşmadığını kaydetti.
Öğrencilere hümanist olmayan yapıları iyi bilmeleri çağrısında bulunan Töre, "büyük oyunlar oynandığını" söyledi.
Kıbrıs Türklerinin barış ve güvenliğinin 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile sağlandığını ifade eden Töre, ancak Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığından da rahatsız olan kesimler olduğunu belirtti.
"Birleşmiş Milletlerin bazı ülkeler için bağlayıcı kararlar çıkardığını ancak Kıbrıslı Türkleri her zaman görmezden geldiğine" işaret eden Töre, “KKTC bir tanedir, kaybedersek başka cumhuriyet yoktur” dedi.

Töre, konuşmasının ardından üniversiteyi birincilikle bitiren öğrenciye diplomasını verdi.
 
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