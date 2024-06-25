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Meclis Başkanı Töre Güzelyurt Portakal Festivalinin açılışına katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali’ne katıldı.

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Meclis Başkanı Töre Güzelyurt Portakal Festivalinin açılışına katıldı
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Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, 46’ncı Güzelyurt Portakal Festivalinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt halkının toprağıyla bütünleşmiş bir halk olduğunu kaydetti. Yerli üretimden vazgeçilmemesi gerektiğine işaret eden Töre, Güzelyurt’a ve Güzelyurt’taki üretime sahip çıkılmasını gerektiğini kaydetti.
 
Güzelyurt’un ismiyle ve yaşayanları ile güzel olduğunu belirten Töre, “hepimiz ‘Ne Mutlu Türküm’ ifadesinin içinde biriz beraberiz” dedi. Töre, KKTC’nin toprakları ve devleti ile bir bütün olduğunu, geçmişte Güzelyurt üzerine oynanan oyunlara artık set çekildiğini söyledi.
 
Töre, bu yıl, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını, Güzelyurt Portakal Festivali’nin ise 46 yıldır yapılmakta olduğuna işaret etti.
 
Törende Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından sponsorlara plaket takdimi yapıldı.
 
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