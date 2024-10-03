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Meclis Başkanı Töre, Celal Değgin anısına düzenlenen anı futbol maçını izledi

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Erenköy Mücahidi ve Lefkoşa Türk Lisesi eski müdürlerinden Celal Değgin anısına düzenlenen anı futbol maçını izledi.

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Meclis Başkanı Töre, Celal Değgin anısına düzenlenen anı futbol maçını izledi
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Meclisten verilen bilgiye göre, Gönyeli Masterleri ile Efsane Masterleri arasında düzenlenen maç Gönyeli futbol sahasında oynandı.
Burada konuşma yapan Töre, kendisinin Lise üçüncü sınıfta eğitim görürken Celal Değgin’in de Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü olduğunu anımsatarak kendisi ile çok güzel anıları olduğunu ifade etti.
Celal Değgin’in bir mukavemetçi ve Erenköy direnişçisi olarak Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine katkılar koyduğunu dile getiren Töre, vücudunda  kalan şarapnel parçaları ile yaşamını sürdürdüğünü belirtti.
Onun mücadelesinin kendisini efsaneleştirdiğini anlatan Töre, onu hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı ve Celal Değgin’i saygı ve rahmet ile andı.
Töre, turnuvayı düzenleyenler ile birlikte mücadele eden iki takımı da kutladı.
 
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