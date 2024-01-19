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Meclis Başkanı Töre: "Anavatan Türkiye’nin gururunu ve heyecanını paylaşıyoruz"

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Meclis Başkanı Töre: "Anavatan Türkiye’nin gururunu ve heyecanını paylaşıyoruz"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği tarihi misyonun heyecanını hissettiklerini söyledi.
Türkiye'nin Millî Uzay Programı'nın başarıya ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu belirten Töre, yolculuğu tüm Türk milletinin gururu olarak yorumladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gezeravcı'nın yolculuğuyla ilgili açıklamasında, tarihi yolculuğun
sadece Türkiye’nin değil başta KKTC ve tüm Türk dünyasının heyecanla beklediği bir gelişme olduğunu kaydederek uçuşun başarıyla gerçekleşmesini diledi. 
Töre ayrıca "Başta bu vizyonu ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
 
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