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Meclis Başkanı Töre: “27-28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün yaşama arzusunu dünyaya duyurdu”

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Meclis Başkanı Töre: “27-28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün yaşama arzusunu dünyaya duyurdu”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 27-28 Ocak Direnişi’nin Kıbrıslı Türklerin İngilizlere ve Rumlara boyun eğmeyeceğinin haykırışı olduğunu belirtti.

Töre 27-28 Ocak Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “27-28 Ocak 1958 direnişi, Kıbrıs Türk halkının mücadelelerle dolu tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Halkımızın 66 yıl önce gösterdiği direniş,  İngilizlere ve Rumlara boyun eğmeyeceğimizin haykırışı olurken, bir yandan da bu topraklarda egemen ve bağımsız olarak yaşama arzusunu tüm dünyaya duyurmuştur.  Bu direnişten alınan güçle mukavemetçi halkımız, sonrasında yaşayacağı en zor ve karanlık günlerde bile, özgürlük ruhunu diri tutarak, Adadaki Türklük mücadelesinden bir an olsun vazgeçmemiştir” dedi. 

KKTC’den asla vazgeçmeyeceklerini belirten Töre, “Şehitlerimizin emaneti bu topraklara sımsıkı bağlı kalarak, ülkemizi ve halkımızı yüceltmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi. 

Töre, 27-28 Ocak 1958’de Lefkoşa ve Gazimağusa’da yer alan eylemlerde şehit düşenleri rahmetle andığını kaydetti.
 
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