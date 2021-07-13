Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis’te son dönemde 16 yasa tasarısının yasallaştığını söyledi ve "Bu sayı çok fazla değildir. Meclis arzu edilen verimlilikte çalışmadı” dedi





Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, geride kalan yasama yılında Meclis’in arzu edilen verimlilikte çalışmadığını belirterek, “Eğer iktidarı oluşturan siyasi parti veya partilerin sandalye sayısı 26’larda ise bu sıkıntılı bir süreç getirir ve Meclis verimliliğini etkileyen bir faktördür” dedi.

Şu anda 26 olan toplantı yeter sayısının kolay değiştirilebilecek bir konu olmadığının altını çizen Sennaroğlu, “İç tüzük gereği olsa oturur Meclis bunu yapar, bundan eminim... Ama iç tüzüğe bağlı bir kural değildir, Anayasa’ya bağlı bir kuraldır ve Anayasa'nın değişmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Seçim sistemi hakkında da görüşlerini paylaşan Sennaroğlu, karma oyun kendisine mantıklı gelmediğini ifade ederek, tek seçim bölgesi yerine 3 seçim bölgesinin olmasını daha doğru bulduğunu belirtti.

Ülkede bu kadar sorun varken Meclis'in tatil girmesiyle ilgili eleştirileri de değerlendiren Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis'in 3 ay tatile girmesinin kendi ellerinde değil, Anayasa kuralı gereği olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, yasama yılı, nisap sorunu, erken seçim tarihi ve seçim sistemi hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seçim tarihinin belirlenmesi ve benzer durumlarla ilgili bazı komitelerde hükümetin çoğunluğunun olmaması nedeniyle Meclis'in sıkıntı yaşadığını ifade eden Sennaroğlu, "Arzu edilen Meclis'in verimli çalışabilmesidir, benim kişisel görüşüm de bu yöndedir. Ne yazık ki geçtiğimiz 4.Yasama Yılı’nda arzu edilen verimlilikte çalıştı diyemem Meclis... Bu herkesin de malumudur" şeklinde konuştu.

"Eğer iktidarı oluşturan siyasi parti veya partilerin sandalye sayısı 26'larda ise bu sıkıntılı bir süreç getirir ve Meclis verimliliğini etkileyen bir faktördür" diye konuşan Sennaroğlu, hükümetin sandalye sayısının 30'lar civarında olmasının ise verimliliği artırdığını, nisap sorunları yaşanmadığını aktardı.

Şu andaki koalisyonun devamlı nisap sorunu yaşadığını dile getiren Sennaroğlu, "26 veya 27 milletvekilinden bir tanesi veya iki tanesi hastalık veya benzer herhangi bir nedenden dolayı Meclis'e gelmediği zaman bu sıkıntı oluyor" ifadelerini kullandı.

Şu anda 26 olan toplantı yeter sayısının kolay değiştirilebilecek bir konu olmadığının altını çizen Meclis Başkanı Sennaroğlu, "İç tüzük gereği olsa oturur Meclis bunu yapar, bundan eminim... Ama iç tüzüğe bağlı bir kural değildir, Anayasa'ya bağlı bir kuraldır ve Anayasa'nın değişmesi gerekir. Anayasa'nın değişebilmesi için de bunun Genel Kurul'da 3'te 2 çoğunlukla kabul edilmesi gerekir ve ardından halk oylamasına gitmesi gerekir" diye konuştu.

Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması için halk oylamasına gidildiğini hatırlatan Sennaroğlu, bu maddelerin reddedildiğini belirterek, bunun ayrıntısına girmek istemediğini, halkın kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi. "Ancak referandumda halk tarafından 'evet' çıksaydı, bugün Meclis'i açabilmek için ille de 26 sayısına gerek kalmayacaktı" diyen Sennaroğlu, milletvekili sayısının 3'te 1 çoğunluğu ile toplantı yeter sayısının sağlanabileceğini anlattı.

Kısa bir süre içerisinde Anayasa'da değişiklik olmasını beklemediğini ifade eden Sennaroğlu, bunun için parlamentoda siyasi partilerin uzlaşıya varması gerektiğini, şu andaki ortamda ise bunu göremediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Umarım önümüzdeki dönemlerde bu uzlaşı hâsıl olur ve Anayasa'daki bazı maddelerin, örneğin Meclis'in toplantı yeter sayısını düzenleyen maddenin şekillenerek, geçmesi halinde Meclis çok daha verimli çalışma ortamına kavuşur."

Cumhuriyet Meclisi'nin 4.Yasama Yılı’nda 61 olağan, 3 olağanüstü birleşim olmak üzere Genel Kurul'un toplam 64 toplantı yaptığını ifade eden Sennaroğlu, bu dönemde 16 yasa tasarısının yasallaştığını açıkladı. "Bu sayı çok fazla değildir, arzu edilen miktarda değildir" diyen Meclis Başkanı Sennaroğlu, sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirtti.

Meclis İç Tüzüğü'nün 21'inci maddesi uyarınca kurulan sürekli komiteler ile 22'nci maddesi uyarınca oluşturulan geçici ve özel komitelerin Meclis tatili sırasında çalışmalarına devam edebilmesi amacıyla 28 Haziran’daki birleşimde yetki verildiğini dile getiren Sennaroğlu, şunları kaydetti:

"Komitelerin gündeminde toplam, Cumhurbaşkanlığı'nca bir daha görüşülmek üzere iade edilen 5 yasa, 172 yasa gücünde kararname, 84 yasa tasarısı, 32 yasa önerisi, 6 karar tasarısı, 2 karar önerisi, 18 kesin hesap yasa tasarısı, 32 dilekçe, 102 Ombudsman raporu ve 127 Sayıştay raporu bulunmaktadır."

Sennaroğlu, her birkaç yılda hükümetlerin değişmesinin, ilgili bakanlıkta bakanın değişmesinin, Meclis'e gelen yasa tasarılarının kadük olmasının, tekrar geri gitmesi ve yeni hükümetten onay alanların gelmesinin belli bir zamanı öldürdüğünü ve çoğu zaman da yasa tasarılarının güncelliğini kaybettiğini belirtti.

"Bu da acı bir gerçek ülkemiz için... Yaklaşık 40 yılda 40 hükümet... Neredeyse bir yıla bir hükümet düşer. Tabi bu çok sağlıklı bir durum değildir" ifadelerini kullanan Sennaroğlu, halk tarafından yetki alan siyasi partilerin oluşturduğu hükümetlerin ülkede istikrarın yakalanması adına 5 yıl görev yapması gerektiğini söyledi.



