Meclis, açıldığı gibi kapandı

Meclis, Ziya Öztürkler tarafından açıldı ancak toplantıya CTP katılmadı. Toplantı CTP'nin Meclis Başkan Yardımcısı adayı belirlemesine olanak sağlamak için 1 hafta ertelendi

Meclis, yasaya aykırı şekilde geçersiz oylara rağmen başkan ilan edilen Ziya Özturkler tarafından dün açıldı.

Çok kısa süren toplantı CTP'nin Meclis Başkan Yardımcısı adayı belirlemesine olanak sağlamak için 1 hafta ertelendi. Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi katılmadı.

UBP Milletvekili Sunat Atun, ana muhalefetin Meclis Başkan Yardımcısı için aday göstermesi gerektiğini ancak CTP grubunun Meclis’te olmadığını, dolayısıyla gündemin CTP’ye aday sunma fırsatını verme bağlamında bir hafta sonra devam etmesi önerisinde bulundu. Oturuma ara verildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’in dün yasadışı bir şekilde açılmasının ardından açıklama yaptı ve ““Bu Meclis’in hukukuna uymayanlara, bu Meclis’te yer yoktur” ifadelerini kullandı.

Karşılarındaki zihniyetin ülkeyi yönetmeye ehil olmadığına işaret eden Erhürman, “Kafalarını kuma gömdüler, bir tek koltuk ve araba görüyorlar” diye konuştu.

Adına hükümet diyen yapının Meclis’te dün “sözde” bir açılış yaptığına işaret eden Erhürman, Meclis’in hukuka uygun bir şekilde açılmadığının altını çizdi. “CTP’ye süre vermişler. Bu süreç içerisinde aday göstermemizi bekliyorlarmış. CTP başkan adayı gösterecektir. Ama meclis başkan yardımcısı adayını, başkanlık seçimi usule uygun şekilde tamamlandıktan sonra gösterecektir” diyen Erhürman, “hükümetin” 29 milletvekiliyle 15 tur boyunca hukuka uygun bir şekilde Meclis Başkanı seçemediğini anımsattı. Ziya Öztürkler’in üç geçersiz oyla hukuka aykırı bir şekilde Meclis Başkanı “seçildiğine” vurgu yapan Erhürman, UBP’nin dün dört saat boyunca grupta konuştuğunu ve yaşananların ortada olduğunu kaydetti. Erhürman, “Ziya Öztürkler diye biri meclis başkanlığı açısından yok hükmündedir. Ziya Öztürkler dışında 3 kişiyi daha denemişlerdi zaten. Kendi basiretsizliklerini, yönetmeye ehil olmadıklarını örtüp bastıracak davranışlar içerisinde girmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Pazartesi günü yine aynı şeylerin yaşanacağına işaret eden Erhürman, “Bu arkadaşların meclisi çalıştırmak gibi bir dertleri de yok. Onlara göre gereksiz böyle bir yapı. Ne muhalefet milletvekillerinin ne de halkın buna izin vermesi söz konusu değildir” dedi. Erhürman, “Bazıları herkesi aynı sepete koyarak bunları aklama çabasına girmesin. Mecliste kimin ne yaptığı bellidir. CTP meclisi çalıştırmak isteyen taraftır” dedi.