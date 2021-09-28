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Meclis açılabilecek mi?

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Kapanışını nisap nedeniyle sorunlu yapan Meclis’in 1 Ekim’de açılması planlanıyor. Ancak herkes ayni soruyu soruyor: “Meclis açılabilecek mi?”

Meclis açılabilecek mi?

Cumhuriyet Meclisi, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlıyor.
Meclis’in 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı, 1 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacak törensel toplantıyla başlayacak. Genel Kurul, 4 Ekim Pazartesi günü toplanarak, yeni yasama yılı çalışmalarına başlayacak.
Cuma günkü toplantıda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu konuşma yapacak. Sennaroğlu’nun ardından hükümete ve siyasi parti başkanlarına söz verilecek. Konuşmaların ardından oturum kapatılacak.
Pandemi nedeniyle konuğun davet edilmeyeceği törensel toplantı, basına ve halka da kapalı olacak. Genel Kurul, 4 Ekim Pazartesi itibarıyla pazartesi günleri yasama, perşembe günleriyse denetim gündemiyle toplanacak.
Genel Kurulun gündeminde önceki yasam yılından kalma 4 yasa tasarısı, 4 de yasa önerisi var.
Buna göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklik Değişiklik No 2 Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset Yasa Önerisi, Evlik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi Genel Kurul gündemine taşınacak.
Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul’dan 16 yasa geçmişti.
 
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