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Mec Sen Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Mec Sen Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tabur, yeniden başkanlığa seçildi

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Mec Sen Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Meclis Çalışanları Sendikası  (Mec Sen) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 
İki adayın yarıştığı Genel Kurulda Mahmut Tabur, üyelerin oylarının çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. 
Mec Sen’den yapılan açıklamaya göre, Meclis Restoranında gerçekleşen Genel Kurulda  yapılan oylamada,  Mahmut Tabur 18 oy alırken, Necat Kurtatıcıoğlu ise 12 oy aldı. 
Oylamanın ardından başkanlığa yeniden seçilen Mahmut Tabur, yeni dönemde de Meclis çalışanlarının haklarının savunulması noktasında var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 
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