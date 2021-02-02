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Mebel Elektronik’te 3 kişi pozitif çıktı

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Lefkoşa’daki “Mebel Elektronik” isimli işletmede çalışan üç kişinin PCR test sonucu pozitif çıktı

Mebel Elektronik’te 3 kişi pozitif çıktı
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Lefkoşa – Taşkınköy’deki “Mebel Elektronik” isimli işletmede 3 çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İşletmeden yapılan açıklamada, temaslıların karantinaya alındığı da ifade edildi.
Yapılan açıklama şöyle:
“Değerli Müşterilerimiz;          
Şirketimizde çalışan 1 personelimizde, Koronavirüs semptomu belirtisi üzerine, 25 Ocak Pazartesi günü yaptırdığımız test sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine tüm çalışanlarımıza test yapıldı. Diğer test sonuçlarında 2 kişi daha pozitif olarak belirlenmiştir. Gerekli tüm önlemler alınıp tedavi süreci başlamış, temaslı çalışanlarımız da karantinaya girmiştir. Tüm halkımıza sağlıklı günler diler, en yakın zamanda sizlere kaldığımız yerden hizmet vereceğimizi bildiririz.  Acil durumlar için bizlere ulaşabilirsiniz. Online satışlarımız devam etmektedir.”
 
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